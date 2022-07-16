Selimiye Meydanı
Saraçlar Caddesi
Süs havuzuna giren çocuklar
Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar Edirne'de sıcak hava etkili oluyor.
Vatandaşlar, bunaltıcı hava nedeniyle park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara giderek sıcak havadan korunmaya çalışıyor.
Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinliyor.
Meteorolojik tahminlere göre kentte 34 derece ölçülen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi ön görülüyor.
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