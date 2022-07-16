Sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcak hava etkili oluyor

16.07.2022 14:46

Selimiye Meydanı Saraçlar Caddesi Süs havuzuna giren çocuklar Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar Edirne'de sıcak hava etkili oluyor.

Selimiye Meydanı

Saraçlar Caddesi

Süs havuzuna giren çocuklar

Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar Edirne'de sıcak hava etkili oluyor.

Vatandaşlar, bunaltıcı hava nedeniyle park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara giderek sıcak havadan korunmaya çalışıyor.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinliyor.

Meteorolojik tahminlere göre kentte 34 derece ölçülen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi ön görülüyor.

YORUMLAR
500
Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor İngiltere'de sıcak hava uyarısı: 'Kırmızı alarm' verildi İngiltere'de sıcak hava uyarısı: 'Kırmızı alarm' verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:10:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement