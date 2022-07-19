Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

19.07.2022 13:47
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede tarafından Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey koordinatörlüğünde bitirme projesi olarak hazırlanan pul tasarımlar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile paylaşıldı.

Trakya Birlik pehlivanları Seçek'te üç birincilik elde etti

Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanları, Yunanistan'da düzenlenen Seçek Yağlı Güreşleri'nde üç birincilik elde etti.

Trakya Birlikt'ten yapılan açıklamaya göre, Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin düzenlediği organizasyona Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan güreşçiler katıldı.

Başpehlivanlık kategorisinde Trakya Birlik pehlivanı Yusuf Kaflı altın kemeri kazandı.

Başaltı boyunda Emre Ayyıldız ve Büyük Orta boyunda fa Tuğberk Koç rakiplerini yenerek birinci oldu.

Edirne'de haziran ayında 842 konut satıldı

Edirne'de haziran ayında 842 konutun satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu.

Edirne'de, 842 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,6'sı gerçekleştirildi. En çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Edirne 39. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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