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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

02.11.2021 16:14
Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜ'nün geleceğe dönük projelerinin değerlendirildiği ziyarette Aksal, üniversiteye ve yönetimine desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Saadet Partisi'nden zincir marketler açıklaması

Saadet Partisi İl Ekonomik İşler Başkanı Ekonomist Selim Tekin, zincir marketlerle ilgili açıklamada bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır dikkat çektikleri zincir mağazalar konusunun Rekabet Kurulunun işe dahil olmasıyla tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Rekabet Kurulunun, cezai müeyyide kararının hukuki bir iş olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Kamuoyu bu konuyu yakından takip ediyor. 'Ateş olmayan yerden duman tütmez' diyen de var. Farklı kanaatler de var. Ama asıl konu bu değil. Asıl konu pazarda ekonomide, iş dünyasında adaletin sağlanmasıdır. 19. yüzyılda da vahşi kapitalizmin semirmeye başladığı zamanlardaki anlayış, 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' felsefesi idi. Bugün türlü teknolojilerin baş döndürücü hızla geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Eğer, ekonomik organizasyonları zapt-ı rapt altına alıp düzenleyici tedbirleri alamazsanız, ülkeyi adaletle yönetmede zaafa düşersiniz."

Keşan Devlet Hastanesinin çevresi yenilenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin hastane çevresindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, devlet hastanesinin çevresinin yenileceğini belirtti.

Hastane çevresi düzenleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Toplu ulaşım, durak ve indirme noktaları, otopark çalışmalarını görüştük. Peyzaj çalışmalarından, sokak mobilyalarına, yeşil şehir uygulamalarından, aydınlatmalara kadar hastanemizin çehresini değiştiriyoruz. Keşan'ımız yepyeni güzellikler ile tanışsın, yaşam alanları ferahlasın diye durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhan Tabakoğlu, Milletvekili, Edirne, TBMM, Son Dakika

Kaynak: AA

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