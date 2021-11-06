Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, ikinci el eşya birimine ikinci el çocuk eşyası getirilmesi çağrısında bulundu.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar için oyuncak ve şemsiye gibi materyallerin sayısının az olduğunu belirtti.

Çocuklarla ilgili bağışlara bir hayli fazla ihtiyaç olduğunu bildiren Akdemir, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç olan çocuk malzemeleri konusunda da duyarlı olmalarını bekliyoruz. İkinci el eşya birimimize vatandaşlarımızın ilgi ve alakası bir hayli fazla. Bu nedenle bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da yol çizgi çalışması yapılacak

Keşan'da asfaltlanan caddelerde yol çizgi çalışması yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede asfaltlama ve yol çizgisi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rasim Ergene, Millet, Necati İşçan ve Paşayiğit caddelerinde yol çizgi çalışması yapılacak. Vatandaşların bu caddelerde park yapmamaları, böylece çalışmaların aksamasına neden olmamaları ve bu konuda duyarlılık göstermeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.