Keşan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmaları yapılıyor

Keşan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, asfalt yapılan bazı caddelerde yol çizgi çalışması yapılacağı belirtilerek vatandaşlardan bu caddelerde araç park edilmemesi istendi.

Rasim Ergene Caddesi, Millet Caddesi, Necati İşçan Caddesi ve Paşayiğit Caddesi'nde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlardan çocuk malzemeleri bağışlaması istendi

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, ikinci el eşya ile ilgili olarak çocuklarla ilgili eşya, oyuncak, şemsiye materyallerinin sayısının az olduğunu belirtti.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara yaptığı çağrı ile özellikle çocuklarla ilgili bağışlara bir hayli fazla ihtiyaç olduğunu belirti.

Vatandaşların ihtiyaç olan çocuk malzemeleri konusunda da duyarlı olmalarını beklediklerini aktaran Akdemir "İkinci el eşya birimimize vatandaşlarımızın ilgi ve alakası fazla. Bu nedenle bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle de çocuk malzemeleri konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.