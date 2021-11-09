Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Dumanlı Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 74 kişilik ekip sisli bir havada başladığı yürüyüşünü öğle saatlerine doğru sisin dağılmasıyla açık havada devam ettirdi.

Öğle yemeğinden sonra Dumanlı Dağı'nın patikalarında yürüyüşlerine devam eden DOÇEK ekibi, etkinliği akşamüstü planlanan saat ve noktada bitirdikten sonra Gelibolu'da verilen serbest zamanın ardından Keşan'a döndü.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, derneğin planlı faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bisiklet, doğa yürüyüşü ve voleybol alanları kapsamında etkinlikler düzenlediklerini aktaran Eşme, "Dumanlı Dağlar yürüyüşüne katılan küçük, büyük her yaştan yürüyüşçümüze teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Akdeniz Bölgesi'ndeki dünyaca ünlü Likya Yolu faaliyeti için ekip olarak hazırlıklara başladık." ifadelerini kulandı.

Bulgaristan'daki seçimlere doğru

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 14 Kasım'da Bulgaristan'da yapılacak seçimler için ilçede sandık kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve beraberindeki heyet Keşan Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Bulgaristan'da yapılacak seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Helvacıoğlu, ilçede de sandık kurulacağını belirtti.

Pazar günü hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin yapılacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayımız var, Bulgaristan cumhurbaşkanı adayımız Mustafa Karadayı. Seçimlerde Keşan'ımızda da ilk kez sandık kurulacak, Keşan ve köylerinde 200'e yakın Bulgaristan vatandaşımız Keşan lisemizde oy kullanacak. Keşan'ımızda yaşayan Bulgaristan kimliğine sahip vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. Keşan Lisemizdeki sandıkta 07.00-20.00 saatleri arasında oy kullanabilirsiniz."