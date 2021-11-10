Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı avukat Nebahat Çavuş, Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, derneğin faaliyetleri ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Çavuş, topluma çocuk ve insan hakları konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırmak amacıyla tüm kurumlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini belirtti.

Çavuş, Rektör Tabakoğlu'na bugüne kadar kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Tabakoğlu ise Türkiye'nin geleceği gençlerin ve çocukların en iyi şekilde yetiştirilerek hayata hazırlanmaları için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Çocukların ve gençlerin yararına olacak her türlü iş birliğine ve projeye bundan sonra da hazır olduklarını aktaran Tabakoğlu, aynı bilinçle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması sonuçlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Baskı Resim Yarışması" sonuçlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın pek çok kentinden ilgi gören ve geniş çaplı katılımın gerçekleştiği yarışmada farklı tekniklerle yapılan 140 eser yarıştı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Prof. Dr. Deniz Bayav, Prof. Valeri Chakalov, Doç. Dr. Deniz Gökduman ve Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Redua'dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede 6 eser ödüle layık görüldü.

Yarışmada "Horos'un Gözü" adlı eseriyle Esin Selimoğlu birinci oldu. 41 eser sergilenmeye hak kazandı.