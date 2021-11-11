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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

11.11.2021 09:55
Edirne'den kısa kısa

Keşan'da engelli bireylere yönelik hazırlanan "Engelsiz Keşan" projesine Trakya Kalkınma Ajansı 1,5 milyon lira destek verecek.

Keşan'da engelli bireylere yönelik hazırlanan "Engelsiz Keşan" projesine Trakya Kalkınma Ajansı 1,5 milyon lira destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin sözleşmesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahut Şahin arasında imzalandı.

Helvacıoğlu, Keşan TSO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve KİSEV işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı'na hazırlanan projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında engelsiz yaşam merkezi, üretim atölyeleri ve Engelsiz Park kurulacağını belirten Helvacıoğlu, engelli bireylerin istihdamının sağlanacağını dile getirdi.

Faydalı bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenecek, engellilerimiz ürün satış gelirleri ile ekonomilerine katkı sağlayacak. Projemiz kapsamında ayrıca engellilerimize fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği de sağlanacak. Projemize desteği nedeniyle Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Mahmut Şahin'e ve Ajansımıza teşekkür ediyoruz. Projemizin hazırlanmasında büyük emeği olan Keşan Belediyesi Proje Masası ekibimizi de başarılı çalışmalarından dolayı kutluyoruz."

İmar Sokak kullanıma açıldı

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal, Özel Keşan Hastanesi ve Sönmez Ticaret Merkezi arasında bulunan İmar Sokak'ın kullanıma açıldığını bildirdi.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, hastane önünde olan mevcutta kullanılan alanın kapatılacağını belirtti.

İmar Sokak üzerinde asfalt çalışmasının tamamlandığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Keşan genelinde geçen hafta yapılan 7 kilometrelik asfalt çalışmasını İmar Sokak'ta tamamladık. İmar planlarında bulunmayan ve yıllardır kullanılan Özel Keşan Hastanesi önündeki yolu kapatacağız. Bu alan özel mülkiyet, tapulu arazi ve imar planlarında yol olarak gözükmüyor.

Artık terminalden gelen ve terminale giden araçlar İmar Sokak üzerinden seyredecek. Kara yolları ekibi ile buranın asfalt çalışması tamamlandı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Keşan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İpsala'da Kovid-19 tedbirleri

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki denetim ekipleri ilçe merkezi, belde ve köylerde iş yerleri ve toplu kullanım alanlarını denetleyip dezenfekte ettiği belirtildi.

Tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım." ifadelerine yer verildi.

Halı saha tesisleri yenileniyor

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçedeki halı saha tesislerini yenilemek için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin kısa sürede ilçeye kazandırılacağını belirtti.

İlçeye güzel bir tesisin yapıldığını aktaran Balkan, "İlk etapta 4 soyunma odası, duşlar, kafeterya ve terastan oluşan yaklaşık 200 metrekarelik bir tesisi ilçemize kazandıracağız. İlçemize, gençlerimize ve kendisini genç hisseden her yaştan hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Trakya Bölgesi, Hisarcık, Engelli, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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