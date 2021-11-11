Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

11.11.2021 14:15
Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yollarının 2023 yılı başında tamamlanacağını, iki ay önceki basın açıklamasında ifade ettiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yollarının 2023 yılı başında tamamlanacağını, iki ay önceki basın açıklamasında ifade ettiğini belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hız kazanan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü bağlantı yolları projesini yerinde incelediğini bildirdi.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın, hükümetin Edirne yatırımlarından rahatsızlık duyduğunu ileri süren İba, şunları kaydetti:

"Rahatsız olmuş ki en ufak bir fikri ve bilgisi olmadığı bu büyük projeye ve hizmete çamur atmakta hiç vakit kaybetmemiş. Kendisinin bu hızından anlıyoruz ki bizim sıkı takipçimiz. Pekcanlı, buyurmuş ki 'AK Parti İl Başkanı bile bu projenin ne zaman biteceğini bilmiyor' Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün olabilir mi? Bir insan, 'sırf bir şekilde muhalefet edeyim de nasıl edersem edeyim' derse işte böyle komik duruma düşer."

İba, projenin 2023 yılı başında tamamlanacağını iki ay önceki basın açıklamasında ifade ettiğini belirtti.

-İba yolları eleştirdi

Edirne'nin alt yapı sorunlarının çözülemediğini savunan İba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kış geldi, biz yine yollarda bata çıka yürüyeceğiz, evlatlarımız yine okullarına giderken perişan olacak, araçlarımız yine yollarda kalacak, çamur deryası içinde. Biz yine bu mezbeleliği çekeceğiz. Bu bize, bizim şehrimize reva mıdır? Siz kaç dönemdir bu şehrin belediyesini yönetiyorsunuz? Hiç mi sokaklara çıkıp şu yolların sokakların halini görmüyorsunuz? Hiç mi vatandaşa iki satır hal hatır sormuyorsunuz? Hiç mi sosyal medya, yerel basın takip etmiyorsunuz? Halkın altyapı isyanı yorumlarını da mı görmüyorsunuz? Ben bu kadarına pes diyorum. Bu siyaset değildir Sayın Pekcanlı."

-DOÇEK Likya yolunda yürüyecek

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Likya yolunda yürüyüş etkinliği düzenleyecek.

Türkiye'nin ilk uzun rotalı yürüyüş yolu olarak 1999 yılında amatör tarihçi Kate Clow tarafından işaretlenen Likya Yolu'nu yürüyecek 16 kişilik DOÇEK ekibi, yarın akşam yola çıkıyor.

DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'da son bulan ve yaklaşık 500 kilometre olan parkur yürüyüşçüler tarafından farklı etaplar halinde geçiliyor.

DOÇEK ekibi, parkurun Orta Likya olarak adlandırılan Kaş-Olympos arasındaki 100 kilometrelik bölümünü yürüyecek.

Etkinliğin bir hafta sürmesi bekleniyor.

Yürüyüşçüler bu sürede kamp yüklü ve sırt çantalı olarak yürüyüşlerini tamamlayacaklar.

-MHP Süloğlu'nda vatandaşları ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Süloğlu ilçesinde bulundukları ziyarette kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Süloğlu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

MHP'nin hak ettiği yere geleceğini ifade eden Tercan, "MHP Süloğlu'nda söz sahibi olacaktır. MHP hak ettiği yere gelecektir. MHP Süloğlu'nda şaha kalkacak, herkes şaşıracak. MHP göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa

Milliyetçi Hareket Partisi, Süloğlu, Edirne, Likya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika

Zajc: Teklif varsa giderim 14:20 Zajc: Teklif varsa giderim BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı         
13:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement