Keşan ilçesinde Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu tiyatroseverleri ağırlamaya başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salonda ilk sahne alan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Otelde Cinayet" adlı oyunu sergiledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, salgın sürecinde kültür ve sanat etkinliklerinin çok önemli olduğunun bir kez daha hatırlandığını belirtti.

İnsanların tiyatrosuz, müziksiz, sinemasız, operasız sanatın tüm değerlerinden ayrı kalamayacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir şehrin kültür ve sanatsız olamayacağını hep birlikte daha da iyi idrak ettik.

Kıymetli hemşehrilerim işte tam da bu noktada Keşan'ımıza yeni bir

kültür sanat eseri kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadık. Bu güzel kompleksin bölümü olan şu an içinde bulunduğumuz salona da yine Keşan'ımızın ve Türkiye'nin gururu, kıymetli sanatçımız 'Selim Sesler Tiyatro ve Konferas Salonu' adını verdik. Kıymetli ailesi de şu an bizlerle rahmetli büyüğümüzün adı sanat ile yaşasın, ruhu şad olsun."

Tiyatroyu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, asgari değil insanca yaşam ücreti talep ettiklerini aktardı.

Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonununun çalışmalara başlayacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bir yıllık enflasyon en az yüzde 40 civarında. Dolayısıyla asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalı ki asgari ücretli 2021 yılındaki alım gücüyle ücretini koruyabilsin. Enflasyon oranının altında kalan zam reel olarak bir zam değildir. Bu nedenle asgari ücret zammı için oran değil; seviye belirlenmelidir. Bu seviyede mutlaka ama mutlaka açlık değil; yoksulluk sınırı olmalıdır. Hepimizin ortak talebi asgari değil, insanca yaşam ücretidir."

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan'dan mahalle ziyareti

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Atatürk Mahallesi'nin sakinleri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan vatandaşları dinleyerek sorunların çözümü için notlar aldı.

Becan, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "En başından beri sosyal ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyerek, halkımız ile şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Güçlü demokrasinin bir gereği olarak halkın sorunlarını halka danışarak çözüyoruz. Nazik misafirperverliklerinden dolayı Atatürk Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Türk milletinin, Edirne halkının en güvendiği ve güven duyduğu partinin MHP olduğunu belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin küresel güçlerin uşağı olmayı değil, Türkiye'yi küresel güç yapmayı hedefleyen bir siyasi parti olduğunu bildirdi.

MHP'nin oy kaygısı ile hareket etmediğini belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Oy kaygısı ile fikirlerinden taviz vermez. Bu yüzdendir ki, 'Önce ülkem sonra partim' MHP için Türk milleti ve onu var eden değerler önemlidir. Bu sebepten dolayı uluslar arası arenada küresel güçlerin uşağı olmak değil, Türkiye'yi tarihine yakışır şekilde küresel güç haline dönüştürme hedefi vardır. Türk milletinin, Edirne halkının en güvendiği ve güven duyduğu parti MHP'dir. MHP oy verse de vermese de, Türk milletinin her dönemde en çok güven duyduğu siyasi partidir. Vatandaşlarımız bilirler ki, MHP vardır, Türkiye yanlış yola girdiyse, tehlikeye düştüyse buna karşı çıkacak, uyaracak MHP vardır."