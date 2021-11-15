Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Soytürk, 1. Karaağaç Kabak Festivali'ne verdiği katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'na teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Edirne'nin kültürel değerlerine her zaman sahip çıktığını belirtti.

Soytürk'e teşekkür eden Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak Edirne'nin değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasında ve tanıtılmasında birçok çalışma gerçekleştirdik. Ayrıca Edirne için yapılan çalışmaları her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Edirne İl Tanıtım ve Medya Başkanı Kaya

Saadet Partisi Edirne İl Tanıtım ve Medya Başkanı Selim Kaya, sosyal medyanın bağımlılık haline geldiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de nüfusunun yüzde 70'inin aktif olarak sosyal medyayı kullandığını belirtti.

Türkiye'de kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği zamanın günde ortalama 3 saat olduğunu aktaran Kaya, sosyal medyanın özellikle gençleri ve çocukları psikolojik anlamda etkilediğini ifade etti.

Sosyal medyanın insan sağlığına ve sosyal yaşama olumsuz etkileri olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı en önemli yeniliklerden birisi de fenomenler. Özellikle çocuklar ve gençlerden oluşan hayran kitleleri tarafından takip edilen fenomenlerin tehlikeli davranışları olumsuz örnek teşkil ediyor.

Sosyal medyayı adeta kendi varlıklarını ispatlama aracı haline getiren gençler ve çocuklar beğenilmek ve takipçilerini artırmak için mücadele ediyor. Amerika, Avrupa ve Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcısı her üç gençten birisinin beden algısının bozulduğuna dikkat çekiliyor. Sonuçları intihara kadar varan beden algısının bozulması, dayatılan güzellik ve estetiklik ölçüleri gelecek nesillerimizde ciddi psikolojik sorunlara neden oluyor."