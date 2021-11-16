AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) yetersizliğinden dolayı vatandaşların mağdur olduğunu ileri sürdü.

Cambaz, yaptığı yazılı açıklamada Edirne gibi bir şehirde toplu ulaşımın yetersiz kaldığını belirtti.

Yetkilileri toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmeye davet eden Cambaz, açıklamasın da şunları kaydetti:

"Sabah 10.00'da bir öğrenci kardeşimiz Ordu Evi durağında ETUS'u bekledi. Saat 11.00'de sınavı başlayacak olan öğrenci kardeşimiz, tam bir saat ETUS'u bekledi ve sınavına 20 dakika geç kaldı. Bu şehre ailelerinin emaneti olan genç kardeşlerimizin sesine kulak verecek birilerinin olmadığı aşikar. Bu soğuk havalarda bir saat bekletmek nedir?

Bu devri geçmiş basiretsiz yönetim yüzünden, günlerce çalıştığı sınavından düşük not alacak kardeşimizin ve bin bir emekle mücadele veren ailelerin vebalini kim verecek ?"

-Saadet Partili Yüzer, iktidarı eleştirdi

Saadet Partisi Edirne İl Sosyal İşler Başkanı Hasan Yüzer, iktidarın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yüzer, ülke genelindeki yardıma muhtaç yoksul aile sayısının ikiye katlandığını savundu.

Öğrenciye yapılan yardımların da azaldığına vurgu yapan Yüzer, "Son bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın burs verdiği ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenci sayısı 147 bin 185 bine yükselirken, Yurt-Kur'un burs verdiği muhtaç öğrenci sayısı 570 binden 414 bine geriledi." ifadelerini kullandı.

Yüzer, iktidarın ekonomiyi yönetemediğini ileri sürdü.

İl Genel Meclisi toplandı

Edirne İl Genel Meclis'inin kasım ayı 12. birleşimi yapıldı.

Mehmet Geçmiş başkanlığındaki toplantıda, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Gökalp Önal sunum yaptı.

Geçmiş, sunumun ardından yaptığı konuşmada, Edirne'de mimari alanda güzel gelişimler yaşandığını söyledi. Cumartesi Pazarı yakınına yapılacak Halk Kütüphanesi'nin bu mevkinin çehresini değiştireceğini ve güzelleştireceğini dile getiren Geçmiş, müdürlüğün çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Öte yandan toplantıda, Fevzipaşa İlköğretim Okulu'nun ek binasının Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) 25 yıl kullanımına verilmesine oy birliğiyle karar verildi.