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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

23.11.2021 09:52
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci toplantısı yapıldı.

Keşan Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, Keşan Belediyesi 2022 Yılı Bütçesi görüşülerek tahmini gelir-gider bütçesi 238 milyon lira olarak oybirliği ile kabul edildi.

Helvacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Keşan'ın yararına ve geleceğine yönelik işler yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Yapılan işlerle ilgili soru önergeleri geldiğini, haksız eleştiriler aldıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'ye örnek bir altyapı çalışması yapıyoruz. Şu anki toplam yatırım tutarı 52 milyon liranın üzerinde. 6 ayda yapılamaz denileni yaptık ve Erikli'de hep beraber tarih yazdık. Bu başarı hepimizin. Bu başarıya bu meclis çatısı altında imza atıldı. Şimdi görüyorum ki beraber yaptığımız bu işin arkasında durmuyorsunuz. Siyasi prim yapmaya çalışıyorsunuz."

DOÇEK, Likya Yolu yürüyüşü gerçekleştirdi

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ekibi, Likya Yolu yürüyüşünü tamamlayarak ilçeye döndü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekip, dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri kabul edilen Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan, 535 kilometre olan Likya Yolu'nun 90 kilometrelik Orta Likya adıyla anılan güzergahında yürüdü.

Doğaseverler 7 gün boyunca Kaş-Üzümlü İskelesi-Kekova-Demre-Karaöz-Gelidonya Feneri- Adrasan ve Olympos bölgelerinden geçen patikaları adımladı.

Kekova bölgesinde antik batık şehri deniz yoluyla gezen ekip, havanın sıcaklığı ile denize girilmeye izin verilen tek bölge olan Tersane Koyu'nda denize girdi.

DOÇEK ekibi güzergahtaki birçok doğal güzelliğini görerek yürüyüşünü tamamladı.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Likya Yolu yürüyüşünü, doğayı seven herkese tavsiye ettiklerini belirtti. Güzergahın dünyaca da kabul edilmiş bir patika olduğunu aktaran Eşme, yürüyüşe katılan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Helvacıoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muammer Aksoy Caddesi'nde vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu sabah erkenden vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelerek, talepleri dinledi.

Helvacıoğlu, Keşan'da yaşayan herkesi tek tek dinlediğini belirterek, problemlerin kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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