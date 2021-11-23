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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

23.11.2021 15:51
Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, KADES uygulamasını2 milyon 758 bin 120 kadının telefonuna indirildiğini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, KADES uygulamasını2 milyon 758 bin 120 kadının telefonuna indirildiğini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yaptığını belirtti.

Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadelede üstlendiği aktif rol ve çabayı takdir ettiğini aktaran Aksal, "Güçlü kadın, güçlü Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı ve taviz vermez duruşunuz sayesinde kadınlar kolluk güçlerine daha kolay ulaşabilmekte ve kendilerini daha güvende hissetmektedirler." ifadelerini kullandı.

KADES başta olmak üzere birçok uygulamaya şiddet mağdurlarının korunduğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

"KADES uygulaması, şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından indirilmiştir. Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması amacıyla elektronik kelepçe uygulaması hayata geçirilerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde bin kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kurulmuştur. Akdeniz Parlamenter Asamblesi 15'inci Genel Kurulu Toplasında Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamasıyla aile şiddetle mücadele ödülüne KADES'in layık görülmesi bizi onurlandırmıştır."

Bakanlık personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürüttükleri mücadele için teşekkür eden Aksal, "terörle mücadelede, göç meselesinde, yaşadığımız afetlerde, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda gösterdiğiniz mücadeleye bizler şahidiz. 2022 bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İba'dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, devletin sağladığı imkanlarla, öğretmenlerin görev ve sorumlulukları birleşerek eğitim kalitesinin her geçen gün arttığını belirtti.

Geleceğin teminatı olan nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli rolü olduğunu aktaran Başkan İba, "Kovid-19 salgın sürecinde ne yazık ki, öğretmen öğrencisinden, öğrenci de öğretmeninden ayrı kaldı. Ama salgının etkisinin hafiflemesiyle birlikte 6 Eylül tarihinde yeniden yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı. Çok şükür Edirne'de eğitim aksamadı. Gerekli tüm salgın tedbirleri uygulanıyor. İnşallah bu salgın sürecinin bir an önce son bulmasını ve eski coşkulu günlere kavuşulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, öğretmenleri her açıdan güçlendirmek, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına AK Parti hükümetinin güçlü çalışmaları hayata geçirdiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz salgın sürecinde de büyük özveriyle çalıştı. Millet mekteplerinin açıldığı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize ise aileleriyle birlikte Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

Edirne'de ekim ayında 737 konut satıldı

Edirne'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında 737 konut satıldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bu yıl ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. 737 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşmiş olup kent en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 38. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Edirne'de ipotekli konut satış sayısı ise 158 olarak gerçekleşti.

Havsa'nın kurtuluşu kutlandı

Havsa ilçesinin kurtuluşu düzenlenen törenlerle kutlandı.

Fatih Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıta çelenk sunuldu.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi. Havsa Belediyesi Düğün Salonunda da kurtuluşu temsilen bir piyes sunuldu.

Törene, Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aydın Balkan, meclis üyeleri, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Edirne, konut, KADES, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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