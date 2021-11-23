Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Diş Hekimleri Günü'nü kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş hekimleri ile bir araya gelerek, hekimlerin günlerini kutladı.

Yıldırım, poliklinik ve birimleri gezerek, diş hekimleri ve merkezde bulunan personele çiçek hediye etti.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, hekimlerin ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve korunması için canla başla çalıştığını belirtti. Yıldırım, tüm diş hekimlerinin salgın ile mücadelede her zaman en önlerde yer aldığını ve çalıştığını kaydetti.

Atatürk Stadyumu yapım çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde, Atatürk Stadyumu yapım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaların devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu.

Stadın Keşan'a çok yakışacağını aktaran Helvacıoğlu, spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.