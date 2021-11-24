Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sendika üyeleri Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi. Akçay, burada yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ekonomik olarak geçinemediğini ileri sürdü.

Dünyaya göre Türkiye'deki öğretmenlerin çok çalıştığını ve az maaş aldığını iddia eden Akçay, "Biz eğitim emekçileri olarak artık her 24 Kasım'da atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Eğitim emekçileri zam, ekonomik kriz ve yoksullaşma sonucunda insanca yaşam seviyesinden uzaklaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Akçay, öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Keşan'da Öğretmenler Günü kutlandı

Keşan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans Salonunda düzenlenen programda öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu.

Öğrenciler programda "Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın öğretmenlerimizin nezdinde tüm şehit öğretmenlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankart açtı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, milletleri kuranların öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin öneminin sadece bir güne sığmayacağını belirten Helvacıoğlu, "Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete ulaşmış tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da günün bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu mesajında kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Kadına karşı şiddetin hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz, geleneğimiz, inancımız odur ki insanlar yaratılmışların en hayırlısı ve en mükemmelidir. Bu ölçekten baktığımızda değil kadına, çocuğa, erkeğe yaratılmışlara saygısızlık yapmak bizim inancımızla geleneklerimizle asla bağdaşmaz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hayatta gördüğünüz her şey kadının eseridir.' diyor. Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Dünya genelinde kadına yönelik şiddet konusunda önemli ilerlemeler kat edilmiş olsa da fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet devam etmektedir. Kadına şiddeti bir suç olarak görüyoruz. Şiddete sıfır tolerans diyoruz."