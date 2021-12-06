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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

06.12.2021 10:57
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) müdürlüğüne Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan atandı.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) müdürlüğüne Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özcan'ın göreve atanması nedeniyle rektörlük makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz'ın katıldığı devir teslim töreninde, 2019 yılından bu yana TÜTAGEM Müdürü olarak görevini sürdüren Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş, görevi aynı zamanda Kariyer Merkezi Müdürlüğünü de yürüten Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Özcan'a yeni görevinde başarı diledi.

Birlikte uyum içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli Şaban hocama emeklerinden ve başarılı yöneticiliğinden ötürü teşekkür ederim. Bundan sonra da bilgi ve birikimini yeni yönetimle paylaşılmasını ve yeni yönetime desteklerinin sürmesini temenni ediyorum. Hakkı Mevlüt hocama da yeni görevinde başarılar dilerim. Kariyer Merkezi'ndeki başarılı yönetimini TÜTAGEM Müdürü olarak da sürdüreceğine inanıyorum. TÜTAGEM, öğretim üyelerimizin desteğiyle her geçen gün gelişerek bölgemizin AR-GE laboratuvarı olma yolunda emin adımla ilerliyor. Bu anlamda değerli Hakkı Mevlüt hocamın devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum."

TÜTAGEM Müdürü Özcan ise merkezi en iyi yerlere getirme gayreti içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

TÜ'de Sonbahar Buluşması Karma Sergi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri tarafından Sonbahar Buluşması Karma Sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Melihat Tüzün ve öğretim elemanlarının öncülüğünde, 27 yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencisi, farklı teknik ve yöntemlerle oluşturdukları eserlerini karma sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dekan Tüzün, sergi açılışında yaptığı konuşmada öğrencilere sanatı hayatlarının önemli merkezinde tutmalarını, günceli takip etmelerini, sanat üretimlerine her zaman devam etmelerini tavsiye ederek bunu başarmaları durumunda sanatla hayatlarını sürdürebileceklerini belirtti.

Sergiye katkı sunan öğrencilere katılım belgeleri Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından verildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, uzman ve pratisyen hekimlerle ilgi maaş düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.

Tekin, yapığı yazılı açıklamada, hekim maaşlarında yapılan düzenlemenin olumlu ama geç kalınmış bir adım olduğunu ve diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışında bırakılmasının doğru olmadığını öne sürdü.

Sağlık sisteminin bir bütün olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır. Bu nedenle sadece uzman ve pratisyen hekimleri kapsayan düzenlemenin eksik olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin derhal bu eksikliği gidermesini bekliyoruz. Külfet ve nimet birbirine denk olmalı. Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir. Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak maaş artışı şart."

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Mevlüt Özcan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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