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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

07.12.2021 12:36
Edirne'den kısa kısa

Kadripaşa İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında kütüphane açıldı.

Kadripaşa İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında kütüphane açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kütüphanelerin açılışında idareci ve öğretmenlerle birlikte kütüphaneyi gezdi.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma etkinliğine katılan Arpacı, kütüphanelerin Edirne'ye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Girişimci kadınlardan Helvacıoğlu'na ziyaret

Bartın ve Malkara'dan gelen girişimci kadınlar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette kadınlar, çalışmaları hakkında Helvacıoğlu'na bilgi verdi.

Helvacıoğlu da el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşturan kadınlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, üreten kadınlara pozitif ayrıcalıklar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ziyarette Keşanlı girişimci kadınlar da yer aldı.

Keşan'da kurumlar arası futbol turnuvası sürüyor

Keşan'da düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü takımları arasında oynanan karşılaşma öncesi oyuncularla sohbet etti.

Turnuvada mücadele eden takımlara başarı dileyen Helvacıoğlu, her alanda sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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