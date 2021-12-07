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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

07.12.2021 16:52
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de yapılması planlanan havaalanına kaynak aramak amacıyla özel komisyon kuruldu.

Edirne'de yapılması planlanan havaalanına kaynak aramak amacıyla özel komisyon kuruldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte daha öncede yapılması planlanan ancak hayata geçirilemeyen havaalanıyla ilgili özel komisyon kurulduğunu söyledi.

Havaalanının ciddi bir maliyet gerektirdiğini, bu engeli kaynak bularak aşmak istediklerini ifade eden Geçmiş, "Demirhanlı Havaalanı ile ilgili özel bir komisyon kurduk. Bugünden itibaren çalışmalara başladı. Kaynağın bulunması noktasında komisyon çalışıp sonuçları meclise getirecek. Diğer problemlerin de çözülmesi için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Edirne'nin en fazla turist çeken iller arasında olduğunu hatırlatan Geçmiş, havaalanının yapılmasıyla kentin turizm merkezi haline geleceğini vurguladı.

Sağlık-Sen üyelerinden bir günlük iş bırakma eylemi

Edirne'de Sağlık-Sen Şubesi üyeleri, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sendika üyeleri ellerinde taşıdıkları pankartlarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin girişinde toplandı.

Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, burada yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarının ekip olduğunu söyledi.

Hekimlere zam verilmesi noktasında sevindiklerini belirten Turhan, "Vermiş olduğumuz tepkinin nedeni, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı nitelikte olmamasıdır." dedi.

Salgın döneminde sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını aktaran Turhan, zammın eşit şekilde dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Turhan, acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir günlük iş bırakma eylemi başlattığını belirtti.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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