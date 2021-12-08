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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

08.12.2021 14:16
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan'da tarlasında petrol araması yapılan çiftçilere güncel fiyatlarla ödeme yapılmasını gerektiğini belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan'da tarlasında petrol araması yapılan çiftçilere güncel fiyatlarla ödeme yapılmasını gerektiğini belirtti.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri tarafından geçen yaz Keşan'da buğday ve ayçiçeği tarlalarında yapılan arama sırasında ürünlerin zarar gördüğünü iddia etti.

Aramanın zamanlamasının yanlış olduğunu savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bizim yazılı sorumuza çiftçilerin zararlarının karşılandığı şeklinde yanıt vermişti. Oysaki bu zararlar hemen ödenmemiş hatta bir kısmı daha bugün ödenmektedir. Zaten zor durumda olan çiftçi geciken ödemeler nedeniyle daha da zor duruma düşmüştür.

Çiftçinin parasını neden geç ödenmiş, ödemeler niçin buğday ekim tarihinden sonra yapılmıştır? Parasını ödemediğiniz çiftçilerimiz tarlalarına nasıl tohum atacağını düşündünüz mü? Madem bugün ödeme yapıyorsunuz neden buğdayın bugünkü güncel fiyatları üzerinden ödeme yapmıyorsunuz?"

-Belediye Meclis üyeleri dünkü toplantıda "söz verilmemesine" tepki gösterdi

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nergiz İnce, Edirne Belediyesi Meclisinde kendisine söz hakkı verilmemesine tepki gösterdi.

İnce, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Selçuk Çakır'ın idaresindeki dünkü toplantıda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesiyle ilgili söz almak için 3 kez el kaldırdığını ancak kendisine söz verilmediğini söyledi.

Toplantının kapatılmasının ardından ayağa kalkarak 3 kez söz istediği halde neden söz verilmediğini sorduğunda, Çakır'dan 'Görmedim' cevabını aldığını belirten İnce, "Daha önce Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafında aynı mazeretle söz verilmemişti tarafıma. Bu ikincisi oldu. Her defasında 'kadın' diyerek kadınlar üzerinden siyaset yapan, 'şiddet gören ve yalnız bırakılan kadının partisi yoktur' diyen CHP yöneticileri, seçilmiş bir kadının temsil ettiği kürsüde konuşmasına izin verilmemesine nasıl cevap verecekler merak ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da CHP'li yöneticilerin güç zehirlenmesi yaşadığını savunarak, İnce'ye söz verilmemesini kınadı.

Meclis üyesi Ayhan Dinç de belediye kiracılarıyla ilgili konu görüşülürken kendisi de belediye kiracısı olduğu için meclisten çıktığını, diğer konularla ilgili fikir beyan etmek istediğinde söz verilmediğini belirtti.

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Çapoğlu ise belediyenin mülklerinin kiraya verilmesiyle ilgili maddeye otogardaki mülkleri kapsamadığının açık ve net olarak yazılmadığı için ret oyu verdiklerini söyledi.

"Adil ekonomik düzen" önerisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Hasan Yüzer, asgari ücretle çalışan kesimin geçim sıkıntısı yaşadığını bildirdi.

Yüzer, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü savundu.

Ekonomik kriz nedeniyle halkın geçim sıkıntısı yaşadığını iddia eden Yüzer, ekonomideki sıkıntının giderilmesindeki çözümün Milli Görüş'ün savunduğu adil ekonomik düzen olduğunu belirtti.

-Sağlık çalışanlarının ayrıştırıldığı iddia edildi

Hak-İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Emre Promet, kamuoyunda "hekim zammı" olarak adlandırılan çalışmanın diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını belirtti.

Promet, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yaptığı basın açıklamasında yapılan açıklamalarda sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı olmadığını belirten Promet, "Sıkıntı, ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, 'Sağlık Ekip İşidir' sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık İşçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinde, nimet-Külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır." şeklinde konuştu.

Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanunu talebi

Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ne getirilmesini istedi.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Mustafa Kaplan, yaklaşık 3 yıldır kanun ile ilgili bir adım atılmadığını söyledi.

Bütçe görüşmelerinin ardından kanunun TBMM'ne getirilmesi gerektiğini belirten Kaplan, "Halen öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olarak üç modelle istihdam edilmektedir. Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statüde istihdamı hem eğitimimize vurulan bir darbedir hem de öğretmenlik mesleğinin geleceğini zedelemektedir." diye konuştu.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Keşan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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