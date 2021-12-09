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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

09.12.2021 09:05
Edirne'den kısa kısa

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede devam eden spor yatırımları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini belirtti.

Keşan'ın yeni spor tesislerine kavuştuğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Müdürümüzle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın büyük desteği ile yürüttüğümüz spor yatırımlarının büyük son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Keşan Belediyesi olarak sporcuya ve spor tesislerine büyük bir önem veriyoruz.

İlçemiz yeni spor tesislerine ve semt sahalarına kavuşuyor. Gençlerimize spor imkanı tanıyoruz. Ziyaret nedeniyle İl Gençlik Spor Müdürümüz Selim Ak ve Şube Müdürümüz Hasan Kul'a da teşekkür ederim."

İpsala'da salgınla mücadele

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezi, belde ve köylerde işyerleri ve vatandaşların toplu kullanım alanları ilaçlanıyor.

Denetim ekipleri kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Salgından korunmak için maske, mesafe temizliği uyulması aktarılan açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım." denildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Mustafa Helvacıoğlu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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