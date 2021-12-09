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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

09.12.2021 10:46
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne Gençlik Kolları üyeleri, bütçeyi değerlendirdi.

Saadet Partisi Edirne Gençlik Kolları üyeleri, bütçeyi değerlendirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Gençlik Kolları Başkanı Talha Çelebi, Gençlik Kolları Mali İşler Başkanı Eyyüp Karahan, Gençlik Kolları Yükseköğretim Başkanı Berk Mustafa Sarıkaya ve Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza İşler'in tasarı olarak sunulan 2022 bütçesini değerlendirdiği belirtildi.

Saadet Partisi Edirne Gençlik Kolları'nın ülke bütçesini araştıran çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, "Bu bütçe, emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılmadığı için emekli olamayan memur Hasan ağabeyin gönül rahatlığıyla emekliye ayrılmak isteyebileceği bir bütçe değildir. Bu bütçe, üniversitesinden mezun olmuş ve iş bulamadığı için KYK borcunu ödeyemeyen genç işsiz Emre kardeşimize istihdam alanı açabilecek bir bütçe değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Saadet Partisi İl Gençlik Kollarının başta gençler olmak üzere vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayan bütçeyi kabul etmediği bildirildi.

TÜ öğretim üyelerine Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nden görev

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1990 yılından bu yana Türkiye'de ve uluslararası platformlarda aile hekimliğinin temsilciliğini yürüten Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı belirtildi.

TÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Genel Kurulu'nda oy birliği ile yeniden merkez yönetim kurulu asil üyeliğine, Prof. Dr. Ayşe Çaylan ise denetim kurulu asil üyeliğine seçildiği aktarıldı.

TÜ bilgi güvenliği sertifikası aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının "ISO/IEC 27001: 2013" bilgi güvenliği sertifikasını yeniden aldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklama, TÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın kalitesini uluslararası boyutta kanıtlamayı sürdürdüğü aktarıldı.

İlk kez 2018 yılında bilgi güvenliği alanında uluslararası bir kalite standardı olan "ISO/IEC 27001: 2013" belgesi alan ve uluslararası bağımsız kuruluşlarının her yıl gerçekleştirdiği denetimlerden geçmeyi başaran Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ikinci defa 3 yıllık bir süreci kapsayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgi güvenliği alanında önemli bir standart olarak kabul edilen sertifikanın geçerlilik süresi, uluslararası bağımsız denetleme kuruluşunun her yıl yapacağı değerlendirme ve incelemeler sonucunda birer yıl süreyle uzatılarak üç yıl boyunca yenileneceği kaydedildi.

Edirne'den kısa kısa

Türkiye, Edirne, Çelebi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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