CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, temel insan hak özgürlükleri alanını salt sözleşme veya metinlerle sınırlamanın doğru olmadığını belirtti.

Dünya nüfusunun önemli bir çoğunluğunun beyannameye aykırı olarak insan hakları ihlallerine maruz kaldığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinden, eğitimden, ülkenin doğal kaynaklarından eşit şekilde yararlanmak, sosyal güvenceye sahip olmak en temel insan haklarındandır. Bunu temin etmek ve korumak insan haklarına saygılı her devletin görevidir. Ancak üzülerek söylemek gerekirse ülkemizde her alanda eşitsizlik mevcut olup bunun tek sorumlusu AKP iktidarıdır. CHP olarak biz, insan haklarını, özgürlüklerini korumak, geliştirmek ve tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları ihlallerinin yaşanmaması için mücadele edip her alanda vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu dileklerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyoruz."

"Şiddet gören, şiddet mağduru kadının partisi olmaz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "Her zaman söylüyorum, şiddet gören, şiddet mağduru kadının partisi olmaz." dedi.

Gegeoğlu, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yarın 10 Aralık İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, bugünün tüm insanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri temsil ettiğini belirti.

Tam saha bağımsız bir ülkede evrensel insan haklarına uygun yaşamak istediklerini vurgulayan Gegeoğlu, "Biz kadınlar gelir dağılımından eşit haklarımızı almak istiyoruz. İşyerinde çalışırken, taciz, şiddet ve mobing görmek istemiyoruz. Sokaklarda özgürce dolaşmak, kıyafetimiz, gülüşümüz, ya da saçımızın renginden dolayı eleştirilmek ve sorgulanmak istemiyoruz. Şiddet görmeden korkusuzca bir yaşam hakkı istiyoruz. Her zaman söylüyorum, şiddet gören, şiddet mağduru kadının partisi olmaz" diye konuştu.

Gegeoğlu, 14 Aralık Salı günü İstanbul'da genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla bir araya geleceğini, toplantıda, Aile Destekleri Sigortası'nın da tanıtımının yapılacağını belirtti.

Kadın üzerinden siyaset yapanlara karşı olduklarını ifade eden Gegeoğlu, özellikle de kadına şiddet konusunda tüm kadınların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce'yi de eleştiren Gegeoğlu, "Bir kurumu, bir yapıyı eleştirirken birazcık neler yaptığına bakmak lazım. Öyle 'hadi ya ben bir şey yakaladım, bana söz hakkı vermediler. Ben de buradan bir şeyler söyleyeyim' mantığıyla yapılan siyaseti biz kabul etmiyoruz arkadaşlar. Eğer kadınlar konusunda Edirne Belediyesinin yaptıklarına bakarsak inanın o kadar uzun bir liste çıkıyor ki." ifadelerini kullandı.