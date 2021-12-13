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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

13.12.2021 10:31
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı ile Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı lisans öğrencisi Ece Dikbıyık, İspanya'da düzenlenen Luthiers Clar Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda üniversitelerini temsil etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı ile Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı lisans öğrencisi Ece Dikbıyık, İspanya'da düzenlenen Luthiers Clar Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda üniversitelerini temsil etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İşkodralı İspanya'nın Valencia şehrinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Concurso Internacional de Violoncellos Luthiers Clar" organizasyonda jüri üyesi olarak görev aldı.

Dikbıyık da adayların icra ve performans kriterlerine göre değerlendirildiği yarışmada iyi bir performans sergileyerek Trakya Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

TÜ'de "Maskeler, Meskenler, Kilimler" resim sergisi açılacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Kodaman'ın "Maskeler, Meskenler, Kilimler" resim sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sergi 16 Aralık Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu fuayesinde açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kodaman, resim kurgusuna yerleştirilen her tuşun bir simge olduğunu ve sanatçının algı dünyasına işaret ettiğini belirtti.

Bu algının 5, 6 veya daha fazla duyuyla oluştuğunu aktaran Kodaman, "Sanatçının bilinçaltından yahut üst benliğinin bilgisinden haberdar olması gerekmez, izleyicinin de okumasını sanatçıya göre yapması gerekmez. Buluşulan nokta algı ve özdeşleyimin kesiştiği noktadır. O yüzden her eserin ve her bakışın anlıkta tekrar biçimlenen önemi vardır." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İspanya, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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