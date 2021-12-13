Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Balkanlar" temasıyla gerçekleştirilecek sempozyum 17-18 Aralık tarihlerinde çevrim içi yapılacak.

Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış, jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca önemini korumuş Balkan coğrafyasında, Osmanlı'nın izlerini gün yüzüne çıkarmak ve dünü bugüne, bugünü de yarına aktarmak amacıyla düzenlenecek sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı katkı sunacak.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyum, 17 Aralık Cuma günü 10.00'da başlayacak.

Sempozyum kapsamında 16 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de Balkan Kongre Merkezi'nde hat ve tuğra sanatının önemli isimlerinden İsmet Keten'in eserlerinden oluşan "Balkanlarda Osmanlı İzleri" fotoğraf sergisi açılacak.

Belediye Başkanı Ormankıran'dan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kırbiç'e ziyaret

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormankıran, Kırbiç ve yönetim kuruluna görevlerinde başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, Trakya Birlik'in Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri olduğunu belirtti.

Birliğin üreticilere her zaman destek verdiğini aktaran Ormankıran, " Edirne'mizde bulunmaları ve burada başta ayçiçeği olmak üzere birçok konuda çiftçimizle hareket etmeleri çok faydalı. Tüm yönetimine, genel müdürüne, il ve ilçelerde çalışanlarına teşekkür ederim. Başkanlığa yeni seçilen Şafak Kırbiç'e ve yönetimine de hayırlı olmasını diliyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırbiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ormankıran'a teşekkür etti.