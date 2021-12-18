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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

18.12.2021 18:05
Edirne'den kısa kısa

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı TBMM'ndeki makamında ziyaret etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı TBMM'ndeki makamında ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Genel Sekreter Erdem Başak, Akreditasyon Sorumlusu Kadir Tunç, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile Keşan'a dair istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Keşan'a dair yatırımların ve projeleri değerlendirdiklerini aktaran Aksal, "Başkanımız İsmail Şapçı ve yönetimi ile Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve bölgemizdeki tamamlanan, devam eden diğer projelere dair bir toplantı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'ın da bulunduğu görüşmemizde Keşan için eğitim ve istihdam odaklı projeler üzerine değerlendirmeler yaptık. İlçemizde ilimizde en verimli, en faydalı projelerle hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı İriş

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, yerli malı kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Yerli Malı Haftası'nın okullarda kutlamaktan öteye gitmediğini belirtti.

Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Yatırım, birikim, tutumluluk sadece insanların hayatını değil, devletleri de etkileyen bir unsurdur. İnsanların davranışı devletleri, devletlerin tutumu da milletini etkilemektedir.

Devletler de tıpkı insanlar gibi gelir gider dengesine göre varlıklarını sürdürebilir. Bu dengenin sağlanması için gereken şey, uzun vadeli planlar yaparak yatırımları buna göre değerlendirmek, elde bulunan para ve değerli eşyayı doğru bir şekilde kullanmaktır. Bir devlet bunu düzenli bir şekilde uygularsa kalkınmasını sürdürür ve diğer devletlere bağımlı kalmaktan kurtulur. Bugün yerli malı dediğimizde aklımıza sadece mandalina portakal değil, yerli ve milli sanayimiz geliyor. Yerli üretim kaynaklarımız geliyor. Bir bir satılan fabrikalarımız, özelleştirmelerimiz ve bunun yanında ülkemizin tüm zenginliğine rağmen ithal ederek tükettiğimiz bakliyatlarımız geliyor. Bir ülkenin zenginliği ancak ve ancak milli gelirini kendi faydasına kullanması ile mümkündür."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin HDP'ye sahip çıktığını savundu.

Tercan, şunları kaydetti:

"CHP siyasi rant elde etmek için, oy avcılığı yapmak için menfaati için ne kadar terör örgütü varsa hepsine kucak açıyor, hepsinin önünde takla atıyor. Çünkü CHP şu an bu terör örgütlerinden besleniyor. Asıl tehlike 'İşinize gelmeyen herkesi terörist yapıyorsunuz' sulandırması yaparak, terör örgütlerine ve teröristlere alan açmaktır. CHP ve ittifak kuyrukları bu tehlikeli işi yapmaktadır."

Edirne'den kısa kısa

milli eğitim bakanlığı, Ticaret, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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