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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

20.12.2021 09:21
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamlığınca hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" sözleşmesi imzalandı.

Süloğlu Kaymakamlığınca hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" sözleşmesi imzalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık proje ekibince ilçenin kalkınmasına yönelik sosyal, ekonomik, turizm ve benzeri projelerin hazırlanması öncesinde teknik eğitim alınması için hazırlanan "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Bu kapsamda kaymakamlık proje ekibi, Trakya Kalkınma Ajansı destekli eğitim alacak.

Projenin uygulama sözleşmesi Kaymakam Özgür Kaya ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzaladı.

Kaymakam Kaya, proje ekibini tebrik etti, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Saadet Partisi 7. Olağan İlçe Kongresine doğru

Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Başkanı Recai Taşkın, 7. Olağan İlçe Kongresinin 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, yönetime yeni katılımlarla güçleneceklerini belirtti.

Kongreye Saadet Partisi Genel Merkez Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tongüç'ün de katılacağını aktaran Taşkın, "Uzunköprü İlçe Teşkilatı'mızda güçlü bir kadro oluşturduk. Daha güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inanıyoruz. Saadet Partisi tüm kadrolarıyla iktidara hazırdır." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa

Trakya Bölgesi, Hisarcık, Süloğlu, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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