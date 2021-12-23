Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

23.12.2021 09:55
Edirne'den kısa kısa

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, dünyanın her yerinden insanların iklim krizinin etkisini azaltmak için mücadele ettiğini bildirdi.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, dünyanın her yerinden insanların iklim krizinin etkisini azaltmak için mücadele ettiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, iklim krizinin gün geçtikçe derinleştiğini belirtti.

Dünyanın her yerinden çevre aktivistlerinin iklim krizinin etkisini azaltmak üzere ormansızlaşmaya, arazi tahribatına, kirliliğe ve monokültür tarıma karşı mücadele ettiğini aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

"Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Global Witness, 2020 yılında yayımladığı raporda, 227 yaşam savunucusunun yaşam haklarının elinden alındığını açıklamıştı. Kaybettiğimiz insanların çoğu yerli halklardan ve doğayla uyumlu yaşam sürdüren bireylerdendi."

- Keşan Belediyesi yazarlık mektebi açıyor

Keşan Belediyesi tarafından yazarlık mektebi açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesinin kültür ve sanat konusunda yine bir ilke imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi işbirliği ile lise öğrencileri ve eli kalem tutan yetişkinler için, şiir, öykü roman, deneme, biyografi, portre yazma yeteneği olan liselerde 25 gence on iki hafta boyunca her biri iki saat süren edebiyat atölyelerinde yazarlık eğitimi verileceği aktarıldı.

Yazarlık Mektebi için başvuru ve bitiş tarihinin 3 Ocak 2022 Pazartesi olduğu belirtilen açıklamada, "Yazarlık Mektebi eğitimine katılacakların Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler. Eğitimler Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve TYB Sakarya Şubesi Başkanı Fahri Tuna tarafından verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Banka mevduatları

Saadet Partisi Edirne İl İdare Amiri İsmail Yüksel, gelir dağılımında adaleti sağlamanın tek yolunun üretimi artırmak, artırılan ürüne sahip çıkmak ve adil bir gelir dağılımı sağlayabilmek olduğunu bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin son 15 yılda artmaya devam ettiğini ve son üç yıldaki ekonomik yavaşlamanın tüm nüfus gruplarının gelirlerini azalttığını savundu.

En zengin yüzde 10'un tüm gelirin yüzde 54,5'ini alırken, en yoksul yüzde 50'nin payının sadece yüzde 12 olduğunu iddia eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bugün, en yoksul yüzde 50, ortadaki yüzde 40 ve en üstteki yüzde 10 sırasıyla toplam milli servetin yüzde 4'ünü, yüzde 29'unu ve yüzde 67'sini elinde tutuyor. İşsizliği önlemenin, fakirliği yenmenin, gelir dağılımında adaleti sağlamanın tek yolu üretimi artırmak, artırdığımız ürünümüze sahip çıkabilmek ve adil bir gelir dağılımı sağlayabilmektir. Biz Saadet Partisi olarak 'Yaşanabilir bir Türkiye' derken bunu vadediyoruz."

Edirne'den kısa kısa

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500
Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor         
09:58
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı         
09:49
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
09:21 Emekliye çifte zam yolda! Emekliler ocak maaşlarını zamlı alacak
09:15 Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
09:12 2021'de en çok ziyaret edilen siteler
09:09 Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement