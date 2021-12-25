Edirne'de, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler'in başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve komisyon üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörünün sunumunun ardından evde sağlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması, kurum ve kuruluşlar arası iş birliği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Keşan'da din öğretimi mesleki yarışması

Keşan ilçesinde din öğretimi mesleki yarışmaları düzenlendi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda ve Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması ve Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışmaları yapıldı.

Seçici kurul kararı sonucu dereceye giren öğrencilere belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile Şube Müdürü Yusuf Kolayel tarafından verildi.

Keşan'ın istihdam olanakları artıyor

Keşan ilçesinin istihdam olanaklarının arttığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren tekstil firmasına eleman alımı için Keşan Belediyesi İş-Kur hizmet noktasında mülakat gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçenin istihdam olanaklarının artması için belediye olarak güzel çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekstil makinelerini kullanmayı bilenlerin hemen işe alım süreçleri başlıyor, bilmeyenler için kurs planlamalarımız devam ediyor. İş arayanlarla eleman arayanlar arasında köprü oluyoruz, istihdam ihtiyacını çözüyor, iş arayanları meslek sahibi yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin iş sahibi olduğu, geleceğe umutla baktığı bir Keşan oluşturmak için çalışıyoruz."