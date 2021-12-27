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Edirne'den kısa kısa

27.12.2021 10:36
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde "200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde "200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı" konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Hayta konuk oldu.

Yunan isyanının başlamasında 1814 yılında kurulan Filiki Eterya Cemiyeti'nin önemli bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Necdet Hayta, cemiyetin asıl amacının Rumları Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmak ve diğer Balkanlı Hristiyan toplulukları da bu isyana teşvik etmek olduğunu söyledi.

Filiki Eterya'nın her kesimden üye topladığı bilgisini aktaran Prof. Dr. Hayta "Milletvekilleri, tüccarlar ve üst rütbeli askerler, Yunan davasına gönüllü hizmet etmiştir. Her milletten, yaştan birçok insan ve çoğunlukla genç kuşaktan üniversite öğrencileri, hiçbir zorluk ve engel gözetmeksizin Yunanistan'a giderek Osmanlı Devleti'ne karşı verilmiş bu silahlı mücadelede etkin rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Hayta, Mora'nın Osmanlı'nın elinden çıkması ve Balkanlar'da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması sürecinde yaşananları anlattı.

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, ATAM Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi.

Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Devri tarihine yönelik akademik çalışmaları ile dikkat çeken Çetin, kültür, sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştiren ATAM bünyesinde bilim üretmeyi ve bilimsel politikalar oluşturmayı sürdürecek.

Çetin, ATAM asli üyeliğine tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Üniversitem ve bilim kurulu üyesi olarak görev yaptığım ATAM bünyesinde hayata geçirdiğim bilimsel çalışmaların takdir edilerek bu göreve yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminin daha iyi anlaşılması ve aktarılması amacıyla önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de bilimsel niteliği yüksek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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