AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılının Türkiye ve tüm dünya için zor bir yıl olduğunu belirtti.

Dünyanın hem salgın hem de ekonomik sıkıntılara göğüs germek zorunda kaldığını aktaran İba, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin zorlukları basiretli ve tecrübeli duruşuyla bertaraf ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yeni bir ekonomi modele geçtiklerini anımsatan İba, konuşmasına şöyle devam etti:

"2021 yılındaki aşı seferberliğimiz ve hatta yerli, milli aşımızı dünya sağlığına armağan edebilecek düzeye gelişimiz, pek çok yeni atılımımız, savunma sanayiindeki başarılarımız zaten tüm dünyanın gözlerini ülkemize çevirmesine neden olmuştu.

Ancak bir de küresel sermayeye boyun eğmeden, başlı başına kendi enstrümanları ve milli hamleleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında değindiği yeni Türkiye ekonomi modeline geçişimiz ve bu modelin büyük başarısı Türk Milletinin ve bu devletin önünde hiçbir gücün duramayacağının kanıtı olmuştur."

İba, 2021 yılının Edirne özelinde değerlendirilmesinin ardından ilçe başkanlarına yeni Türkiye Ekonomi Modeli'nin anlatıldığı bir broşürü tanıttı.

Başkan Gürkan öğrencileri okullarında ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak, durak talebinde bulunan iki öğrenciyi okullarında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özel Filiz Okulları'nda eğitim gören ve her gün okula Edirne'nin Havsa ilçesinden gelen Kıvanç Çankaya ve Hakan Efe Erçelik, Gürkan'a sosyal medya hesapları üzerinden ulaştı.

Yağmurda, soğukta minibüs beklediklerini belirten öğrenciler, durak talebinde bulundu.

Bunun üzerine Gürkan öğrencileri okullarında ziyaret ederek durak talebini çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Keşan Belediyesi yaptığı çalışmaları anlattı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede çok çalışarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da açılışını yaptığı Sanat Merkezini ilçeye kazandırdıklarını anlatan Helvacıoğlu, ilçede sosyal aktivitelerinde tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

En son Keşanlı Ali Destanı'nın sahnelediğini gelirinin ise KİSEV ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara bırakıldığını belirten Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"KİSEV ile veren el, alan el ile buluştu, birçok tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi Keşanlılara sunduk. Yayla sahili sezona hazırlanırken, stadyumumuzda sporcularımızın seyircilerimizle buluşmasına az kaldı. Eğitim her şeydir diyerek, kadınlarımız için pilates kursu, liselilerimiz için 'yazarlık mektebi' okul öncesi çocuklarımız için 'Kuşaklar kütüphane ile buluşuyor' projesini başlattık. Geçen hafta da her yaştan Keşanlının yanında olduk.

Hediyelerimize yeni doğan bebeklerimizin, askere uğurladığımız yiğitlerimizin yanında yer aldık. Gençlerimizi TÜBİTAK fuarında, teneffüste bir ders arasında, düzenledikleri futbol turnuvasında yalnız bırakmadık Acil servisteki hastalarımızla, Yunanistan'dan PCR Testi için gelen vatandaşlarımızla sağlık, üniversitelilerle sokaklardaki can dostlarımız için olduk. Geçen hafta da cenazelerde, nişanlarda, yaş günlerinde, açılışı yapılan işletmelerde, sonsuza kadar sürecek birlikteliklerde ve sürekli esnafımızın yanında olmaya devam ettik."

Saadet Partisi İlçe Başkanı Taşkın güven tazeledi

Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Başkanlığına yeniden Recai Taşkın seçildi.

Partinin 7. Olağan Kongresi, Uzunköprü Belediye Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, kongrede yaptığı konuşmada, Uzunköprü'de fedakar, samimi, şuurlu dava adamlarından oluşan bir teşkilatlarının olduğunu belirtti.

Partilerinin bayrağını daha yukarlara taşımak için çalışmalara hız vereceklerini ifade eden Tekin, "Uzunköprü'de sıkmadık el, selam vermediğimiz hemşerimiz, girmediğimiz gönül kalmayacak inşallah." dedi.

Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Recai Taşkın yeniden ilçe başkanlığına seçildi.