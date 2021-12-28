İpsala'da üniversiteliler engelliler yararına kermes düzenledi.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin İpsala Yeni Hayat Bakım Merkezinde kalan "Özel Gereksinimli Bireyler" yararına okul binasında düzenlediği kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, kermeste yaptığı konuşmada, öğrencilerin bu etkinlik ile sosyal sorumluluklarının farkında olduklarını gösterdiğini belirtti.

Bunun sonucunda engelli bireylerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı yaşanılan mutluluğun bir parçası olduklarını aktaran Arda, öğrencileri ile gurur duyduğunu kaydetti.

Kermese, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve akademisyenler de katıldı.

TRAKYAKA'dan Keşan Belediyesi'ne ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, TRAKYAKA ve belediyenin işbirliğinin devam ettiği belirtildi.

Ziyarette projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye, kurumlarımızla işbirliği içinde hizmetler sunmaya devam ediyoruz."

Helvacıoğlu vatandaşları işine kadar götürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, işe gitmek için evinden yola çıkan bazı vatandaşları makam minibüsüyle işine kadar götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, minibüs durağında esnaf Murat Zincirlioğlu ile karşılaştı.

Esnaf'la bir süre sohbet eden Helvacıoğlu, Zincirlioğlu'nu işyerine kadar makam minibüsüyle bıraktı.

Öte yandan, Belediye başkanı her gün 2 öğrenciyi okula götürmeyi sürdürüyor.