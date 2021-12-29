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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

29.12.2021 14:05
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı'na katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya YÖK üyeleri, bünyesinde tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin rektörleri, dekanlar ve ilgili akademisyenler katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşmasının ardından "Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ve "Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" panelleri düzenlendi.

Çalıştayda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak birer eylem planı haline getirilmesi hedefleniyor.

Enez'de doğalgaz ateşi yakıldı

Enez ilçesinde ilk doğalgaz ateşi törenle yakıldı.

Trapez bölgesinde doğalgazın ilçeye ulaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Zorlu Enerji Bölge Direktörü Tamer Akarslan, Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir doğalgaz ateşini yakarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Enez ilçesine 2022 yılında doğalgaz verilmeye başlanacağı kaydedildi.

Belediyeler Birliğinden Enez'e çöp aracı

Türkiye Belediyeler Birliği'nce Enez Belediyesi'ne sıkıştırmalı çöp aracı hibe edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen 2021 model sıfır araç vatandaşların ilgisini çekti.

Aracın özellikle yaz aylarında sahil kesiminde hizmet vereceği bildirildi.

Erikli su bağlantı ücretleri raporu

Erikli sahilinde su bağlantı ücretleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda meclis üyeleri Nuran Uslu, Volkan Erkan, Barbaros Tokgöz ve Şafak Uslu mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Erikli Sahili Su Bağlantı ücretleri görüşüldü.

Toplantıda su bağlantı ücretleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

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Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Üniversite, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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