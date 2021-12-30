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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

30.12.2021 16:45
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" konferansında Demirköy Fatih Dökümhanesinde yürütülen kazı çalışmaları ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" konferansında Demirköy Fatih Dökümhanesinde yürütülen kazı çalışmaları ele alındı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, çevrim içi konferanslar serisine bir yenisini daha ekledi.

Trakya'da Arkeoloji çevrimiçi konferans serisinin son konuğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin oldu.

Moderatörlüğünü, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, Kırklareli Demirköy Fatih Dökümhanesinde yürütülen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntular hakkında bilgiler verdi.

TÜB 19. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları Toplantısı

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 19. Alt Kurul ve Alt Çalışma Grupları ve MEYOK Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, çevrim içi düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversiteler Birliği'nin başarılı çalışmalara imza attığına vurgu yaparak küresel salgın sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen toplantıların en kısa sürede yüz yüze yapılması temennisinde bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur ise TÜB'ün, üniversitelerdeki eğitim öğretim kalitesinin geliştirilmesi ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlaması bakımından önem arz ettiğini ifade etti.

Salgına rağmen 2021 yılında TÜB bünyesinde çevrimiçi olarak çok sayıda verimli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ünal Çağlar ise "2022 yılında da ülkemize, bölgemize ve üniversitelerimize katkı sağlayacak çalışmalar yapacağımıza dair inancım sonsuz." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı da gerçekleştirilen toplantının başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Tıp Fakültesi öğrencilerine Avrupa kapıları açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen 39 üniversiteden biri oldu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim alanında yaşanan bu gelişmeyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine Avrupa kapıları açıldı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Tıp eğitiminde kalitesini uluslararası standartlarda kanıtlayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, uluslararası alanda önemli bir kazanıma daha imza attı. Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi ile yeterlilik almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına alınan Trakya Üniversitesi "Tıp Lisans" programı böylece Avrupa vizesi elde etti.

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Trakya Bölgesi, Arkeoloji, Edebiyat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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