Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda öğrencilerin dilek ve önerileri dinlendi, çözüm önerileri konuşuldu ve yeni kararlar alındı.

Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yoğun katılımla gerçekleşen senato toplantısından büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin yönetim süreçlerine katılmasını, fikir ve görüşlerini beyan etmesini önemsediklerini aktaran Tabakoğlu, "Bundan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda onların gözlerindeki pırıltıyı ve heyecanı görmek, bizlerde ayrı bir heyecan duygusu oluşturdu. Trakya Üniversitesi ailesinin en değerli bireyleri gençlerimizin üniversitemizi ileriye taşıyacak proje ve görüşlerini dinlemek, yeni bakış açıları üretmelerini gözlemlemek ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, genel sekreter yardımcıları Ahmet Sezgin ve Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Havsa MYO'da deprem tatbikatı yapıldı

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Amirliği tarafından öğrenci ve personeli deprem ve afet durumlarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek amacıyla önce eğitim verildi, ardından deprem tatbikatı uygulanarak bina tahliyesi gerçekleştirildi.

Sirenlerin çalmasıyla akademisyenler, idari personel ve öğrenciler deprem anında güvenli alanlarda çök, kapan, tutun pozisyonu alarak sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının ardından tahliye kurallarına uyarak binayı boşaltan öğrenci ve personel, daha önce belirlenen acil durum toplanma alanında bir araya geldi. Binanın tahliyesiyle tatbikat sona erdi.