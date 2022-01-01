Edirne Müftülüğünce, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı düzenlendi.

Eski Cami'de sabah ezanından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı kılındı, dualar edildi.

Namazdan sonra vatandaşlara simit ve çorba ikram edildi.

Kaymakam Göktaş'tan yeni yıl kutlaması

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Göktaş'ın ziyarette jandarma ve polis ekipleri ile sohbet ettiği belirtildi.

Göktaş'ın güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladığı aktarılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde 2022 yılına girmeleri için tüm güvenlik birimlerimiz ilçe merkezi ve köylerimiz de dahil olmak üzere sabahın ilk ışıklarına kadar her zamanki gibi görevlerinin başında olacaklar. Ülkemiz ve ilçemiz için huzurlu ve hayırlı bir sene olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Keşan'da yeni yıl kutlaması

Keşan ilçesinde yeni yıl dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında düzenlenen konserin ardından vatandaşlar hep birlikte yeni yılı karşıladı.

Programa katılan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, yeni yılı Keşanlılarla karşılamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yeni yılımızı tüm yıl olduğu gibi vatandaşlarımızla geçirdik. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.