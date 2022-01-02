Lalapaşa'da düzenlenen toplantıda ilçede Kovid-19 durumu ve aşı faaliyetleri görüşüldü.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi başkanlığındaki toplantıya, Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Uygun ve muhtarlar katıldı.

Kovid-19 durumu ve aşılama faaliyetleri ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, köy muhtarlarının vatandaşları aşıya yönlendirme konusunda azami gayret göstermesi, ulaşım problemi yaşayan vatandaşlarımızın aşıya erişiminin sağlanması, başta köy kahvehanesi olmak üzere köylerimizde toplu bulunulan ortamlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha fazla özen gösterilmesi konularında mutabık kalındı.

Süloğlu ilçesinde "Kurum teftişleri" devam ediyor

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, "Kamu Kurum ve Kuruluşları Teftişi" kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçede, Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve İlçe Milli Emlak Şefliğini denetleyen Kaya, yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi aldı, çalışanlara başarılar diledi.

Yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Kaya, çalışanlara başarılar diledi.

Süloğlu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Süloğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerden Yunus Emir ve arkadaşlarının daveti üzerine okula gelen Kaya, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Kaya, bir süre öğrencilerle vakit geçirdikten sonra okuldan ayrıldı.