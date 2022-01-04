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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

04.01.2022 10:12
Edirne'den kısa kısa

Keşan'da sanayi tipi dikiş kursu açıldı.

Keşan'da sanayi tipi dikiş kursu açıldı.

Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Keşan Halk Eğitim Merkezinde başlayan 80 saatlik kursa 29 kursiyer katılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kursun açılışında yaptığı konuşmada, hizmet üretmenin yanında sosyal çalışmalar da yaptıklarını belirtti.

Sanayi tipi makinalarla eğitim vererek, fabrikalardaki istihdam açığını kapatmak istediklerini iade eden Helvacıoğlu, "Keşan'da tüm kurumlar istihdam noktasında vatandaşlarımızın meslek sahibi olmaları için seferber olmuş durumdayız. Kadınlarımız başta olmak üzere tüm gençlerimize yönelik eğitimler yapmak üzere çabalarımızı ortaya koyuyoruz ve canla başla çalışıyoruz. Tekstil firmaları eleman arıyor vatandaşlarımız da iş arıyor. Biz onları eğiterek işverenle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da başarılı olan kursiyerlerin verimli şekilde çalışmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

KTSO Başkanı İsmail Şapçı da üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı açısından önemli bir adım attıklarını ifade etti.

İpsala MYO öğrencileri kermes düzenledi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, özel gereksinimi olan bireyler yararına kermes düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde ilçedeki bakım merkezindeki özel gereksinimi bireyler yararına düzenlenen kermese Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, bakım evi çalışanları, STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Arda, yaptığı konuşmada, öğrencilerin bu etkinlik ile sosyal sorumluluk adına önemli bir davranış sergilediklerini belirterek, "Özel gereksinimi olan bireylere bir nebze de olsa faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturarak toplumun her kesimine ulaştıran öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ise her zaman özel gereksinimi olan bireylerin yanında olduklarını vurgulayarak kermesin hayırlı olmasını diledi.

Kermeste ayrıca LÖSEV yararına da stant açılarak öğrencilere gönüllülük hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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