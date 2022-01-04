Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi halk ekmek uygulamasına ay sonunda başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk ekmek için ön çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Belediye olarak fırıncılarla ortak çalışma yaptıklarını dile getiren Gürkan, "Hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz ocak sonu şubat başı gibi başlamak istiyoruz. Önemli olan ekmeği alıp dağıtmak değil. Önemli olan uygun yerleri ve en çok ihtiyacı olan bölgeleri belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Gürkan, halk ekmeğin fiyatının yapacakları çalışma sonucu belirleneceğini söyledi.

Maliyetleri göz önüne alarak bir fiyat belirleyeceklerini aktaran Gürkan, "Kapasite raporları, satış rakamları gibi bir takım verileri toparlamaya çalışıyoruz. Fırıncı esnafıyla bir sorunumuz yok, süreci onlarla beraber yürüteceğiz. Dengeli bir şekilde olacak. Fiyat, fırınlarda satılan fiyattan daha düşük olacak." diye konuştu.

-"Renklerini Yeniden Kazananlar"

Yeşilay'ın, "Renklerini Yeniden Kazananlar" kitabı yayımlandı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nden (YEDAM) destek alan bağımlıların öykülerinden ilham alınarak hazırlanan kitapta 19 öykünün yer aldığını belirtti.

Kitabın, kitabevlerinin yanı sıra yesilaymarket.com adresinden de satın alınabileceğini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"YEDAM'larda tanık olduğumuz hikayeler, bağımlılıktan kurtulanların, ailelerinin ve yakınlarının geri dönüşleri bizi her zaman daha da güçlendirdi. Bir gün YEDAM'dan destek alan bir danışanımızın annesi Yeşilay'a 'Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim' yazan bir not iletti.

Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı da ismini bu umut dolu öyküden aldı. Yaşanmış öykülerin, ilham verme ve bağımlıları 'Ben de başarabilirim' diyerek harekete geçirme noktasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Kitapta yer verilen 19 farklı öykünün yeni hayatlara umut olacağına, bağımlılara ve yakınlarına renklerini yeniden kazanmaları noktasında ilham olacağına inanıyoruz."

İşbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Soyyiğit Gıda arasında öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerinin mesleki tecrübelerini zenginleştirmek, mezuniyet sonrası istihdam süreçlerini hızlandırmak, eğitimlerini çeşitlendirmek ve iş dünyasına akademik tecrübelerini aktarmak adına Soyyiğit Gıda ile iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Protokol, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Temel Soyyiğit arasında imzalandı.