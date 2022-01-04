Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Keramettin köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya köyde incelemede bulundu, bilgi aldı.

Kaya, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Kaya, Edirne Valiliğince yapımına başlanan sağlık evi inşaatı ve kilitli parke taşı döşeme işlerini inceledi.

İpsala'da Kovid-19 salgınıyla mücadele

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezi, belde ve köylerde işyerleri ve vatandaşların toplu kullanım alanları ilaçlanıyor.

Denetim ekipleri kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Salgından korunmak için maske, mesafe kurallarına uyulmasının altı çizilen açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım." denildi.