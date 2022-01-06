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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

06.01.2022 13:20
Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara programı kapsamında ziyaretlerini sürdüren İba, TBMM Başkanı Şentop'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Edirne'de yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜ Öğretim Görevlisi Dr. Dohman'ın kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ümmügülsüm Dohman'ın "Rus Sözlükbilimi" adlı kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitapta Rus sözlükbiliminin tarihsel gelişimi, kuramsal ve uygulamalı sözlükbilim faaliyetleri ele alınıyor.

Sözlük bilimi alanında önemli bir kaynak olarak nitelendirilebilecek kitabın yalnızca sözlükbilim araştırmacılarının değil, Türkoloji alanıyla ilgilenen araştırmacıların da faydalanabileceği bir eser olması ve Türkiye'de gerçekleştirilen sözlükbilim çalışmalarına katkı sunması bekleniyor.

" Bulgaristan'da İslam ve Müslümanlar" paneli

Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Bulgaristan'da İslam ve Müslümanlar" başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rumeli Konuşmaları programları kapsamında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu yaptı.

Panelde, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Tırabzon, Osmanlı'nın 500 yıla yakın yönettiği Bulgaristan'da 3 bin 500'ün üzerinde eser inşa ettiğini belirtti.

Cami, medrese, hamam ve çarşı gibi çok sayıda eserin yapıldığına dikkati çeken Tırabzon, şunları kaydetti:

"Günümüzde bunların çoğu ya yok edildi ya da amacı dışında kullanılıyor. Sadece Sofya'da Banyabaşı Camii olarak bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camii şu an ibadete açık. Aynı zamanda çok yüksek sesle olmamak şartıyla ezanın dışarıya verildiği yerlerden bir tanesi. Onun dışında Sofya'da Osmanlı döneminde yüzün üzerinde mescit varken şu anda 3 tanesi ayakta. Bunlardan sadece biri ibadethane olarak diğer ikisi ise farklı amaçla kullanılıyor. Özellikle komünizm döneminde bu eserlerde ciddi değişiklik yapılıyor. Sadece İslami eserler değil, Hıristiyanların ve Yahudilerin de eserlerinde bu değişikliği görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için inandığı bir değer olması lazım, aksi takdirde varlığını kültürünü medeniyetini devam ettirmesi mümkün değil."

Tırabzon, Bulgaristan Türklerinin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra baskı ve zorluklara maruz bırakıldığını ve göçe zorlandığını sözlerine ekledi.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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Trakya Üniversitesi, Mustafa Şentop, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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