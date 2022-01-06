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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

06.01.2022 17:36
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mekanik, elektronik tartı ve ölçü aletleri beyannameleri için son günün 28 Şubat olduğunu duyurdu.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mekanik, elektronik tartı ve ölçü aletleri beyannameleri için son günün 28 Şubat olduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu aletleri kullananların cezalı duruma düşmemeleri için Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat ederek beyanname vermeleri gerektiği belirtildi.

Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nda yer alan kuralları yerine getirmeyenlere cezai ve idari cezalar verildiğini belirten açıklamada şunlara yer verildi:

"3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15'nci maddesinin (c) bendi uyarınca, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500-10.000 liraya kadar idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, denilmektedir. Tartı aleti kullananların idari para cezasına maruz kalmamaları için Zabıta Müdürlüğü Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna tartı aletlerinin bilgilerinin yazıldığı beyannameleri 28 Şubat 2022 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir."

Keşan Belediye Meclisi toplandı

Keşan Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, yaz aylarında Erikli sahilinde çıkan yangında zarar gören 9 iş yeri esnafına 21 bin 875 lira, bir seyyar esnafa ise 5 bin lira yardım yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıyı AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da izledi.???????

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Edirne Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 28 Şubat, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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