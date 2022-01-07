Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Can, başkanlığın hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecileri tebrik etti.

Gazetecilerin, önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Can, "Canla başla çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. 2022 yılı herkese hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Yeni yılda koronavirüs salgınının bitmesini dileyen Can, "İnşallah koronasız günler bizi bekliyor. 2 yıldan beri sıkıntıdayız korona nedeniyle. Çoğu esnafımız kepenklerini kapattı, işleri bozuldu. İnşallah bu yıl daha iyi olur. İnşallah hastalık biter." diye konuştu.

Can, Bulgaristan'dan alışveriş için gelenlerin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını, Bulgarların alışveriş için devamlı gelmelerini istediğini ifade etti.

Ağız ve diş sağlığının önemine tiyatro gösterisi ile dikkat çektiler

Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu üyesi öğrenciler, Uzunköprü'de çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek için tiyatro gösterisi düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özveren'in yazıp yönettiği, fakülte öğrencileri tarafından oynanan "Çeti ve Meri" isimli piyes Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen gösteriye, üç farklı okuldan yaklaşık 150 öğrenci öğretmenleri ile birlikte katıldı. Gösterinin ardından öğrencilere, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özveren tarafından doğru diş fırçalama hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu: Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, Dr. Pia Angela Göktürk anısına hazırlanan "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu: Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Yayınları arasından kısa bir süre önce okuyucuyla buluşan uluslararası bilimsel kitap, 1993-1995 yılları arasında Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde görev yapan ve 2020 yılında hayata veda eden Dr. Pia Angela Göktürk'ün anısına hazırlandı.

Kitapta, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Dr. Pia Angela Göktürk'e armağan olarak hazırladıkları yazılar bir araya getirildi. Göktürk'ün kaleme aldığı ve daha önce başka bir yerde yayımlanmayan bir yazısı da kızı Prof. Dr. Deniz Göktürk tarafından revize edilerek anı kitabına ilave edildi. Armağan kitap, 9 bölüm ve 8 anı yazısından oluşuyor.

Kitabın editörlüğünü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Asutay, Arş. Gör. Dr. Selma Akol Göktaş ve Arş. Gör. Rahim Şentürk üstlendi.