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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.01.2022 15:57
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hollanda Büyükelçiliği Destek Programı MATRA (Sosyal Dönüşüm) ve İnsan Hakları (HR) programları için başvurusu yapılan projenin tanıtımı yapıldı.

Keşan Belediyesi ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Hollanda Büyükelçiliği Destek Programı MATRA (Sosyal Dönüşüm) ve İnsan Hakları (HR) programları için başvurusu yapılan projenin tanıtımı yapıldı.

Keşan Belediyesi Projesi Masası biriminde gerçekleştirilen toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile proje masası ekibi katıldı.

Helvacıoğlu toplantıda, MATRA'ya önemli bir proje başvurusunda bulunduklarını belirti.

Sosyal dönüşüm ve insan hakları programına hazırlanan projeyi çok önemsediklerini ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Proje, dezavantajlı çocuklarımız ile onların dışındaki tüm çocuklarımızın kaynaşmalarını hedefliyor. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmeyi planladığımız projenin toplam bütçesi 100 bin avro. Proje ile adrese dayalı eğitim sistemi ile açığa çıkan istemsiz ayrışmayı engellemeyi amaçlıyoruz.

Bunun için özellikle ilkokul ve ortaokul yaş gruplarındaki çocuklarımızın sanat, spor, kültürel ve eğitim alanlarında birlikte zaman geçirecekleri şekilde planlama yapıldı Ayrıca dezavantajlı çocuklarımız ve aileleri için pedegojik destek ve görüşmeler de planlandı. Uygun alanlara ait okul veya okullarda sınıflar oluşturulması da projemizin içinde yer alıyor."

ATAM'a TÜ'den yeni üye

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emre Elmas, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi'nde (ATAM) Haberleşme Üyesi olarak seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emre Elmas, ATAM'da Haberleşme Üyesi olarak 5 yıl süreyle görev yaparak, merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olma veya bu faaliyetlerini yürütme görevlerini yerine getirecek.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin de ATAM Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçilmişti.

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milli eğitim bakanlığı, İnsan Hakları, geri dönüşüm, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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