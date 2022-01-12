Trakya Üniversitesi öğrencisi Batuhan Hasan, bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı'nı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anma programında seslendirdi.

???????Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı" düzenlendi.

Programda Türkiye'de en çok Batı Trakyalı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi de temsil edildi.

Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğrencisi ve Güzel Sanatlar Topluluğu Başkanı Batuhan Hasan, topluluk üyesi arkadaşlarıyla birlikte kendisinin bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı'nı seslendirdi.

Öğrencilerin seslendirdiği marş beğeniyle dinlendi.

"Doğu Trakya'da Tunç ve Demir Çağlarına Ait Yeni Bulgular" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından "Doğu Trakya'da Tunç ve Demir Çağlarına Ait Yeni Bulgular" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Aydıngün'ün konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi konferansta Doğu Trakya'da Tunç ve Demir çağlarına ait bulgular konuşuldu.

Moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansta konuşan Aydıngün, yürütülen kazılarda elde edilen arkeolojik verilerin bölgenin antik çağlardan beri insanlar için önemli yerleşim yerlerinden ve geçiş noktalarından biri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Keşan Kent Müzesi çalışmaları sürüyor

Keşan Kent Müzesi restorasyon çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ve Müze Koordinatörü Aslı Avcı, düzenledikleri basın toplantısında çalışmalardaki son durum hakkında bilgi verdi.

Gedik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle restorasyon çalışmalarına başladıklarını, müze için eserler toplayarak kurumlardan ve vatandaşlardan müze konusunda eser desteği aldıklarını belirtti.

Avcı da ekim ayında restorasyon çalışmalarına başladıklarını, restorasyonu 19 Kasım 2022'de bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Müzede 100. yıl resepsiyonu yapmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "Burası bizim ayakta kalabilmiş tescilli yapılarımızdan bir tanesi. Bir Hersekzade Ahmet Paşa Cami'miz var bir de müzemiz var. Biz inanıyoruz ki burası Keşan için çok güzel bir kampüs olacak." ifadelerini kullandı.

Kitap getiren öğrenciler sinema bileti kazandı

Keşan'da "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" etkinliği başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Keşan Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Her şey Kitapla Başladı, Saklama Bağışla" sloganıyla okullardaki kitap sayısını artırmak için "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin ilk gününde 150 öğrenci 750 kitap getirerek "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" sinema filmine bilet kazandı.

Düzenlenen törenle kitap teslim eden 50 öğrenci bir alışveriş merkezinde filmi seyretti.

Törene Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik katıldı.