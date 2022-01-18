Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaya, Kaymakçı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Havsa'da kaldırım yenileme çalışmaları

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, doğalgaz yapım çalışmalarında bozulan kaldırımların yenilendiğini bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan kaldırım ve yolların onarıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Balkan, "Fatih Caddesi üzerindeki doğalgaz şebekesi için bozulan kaldırımlarımızı yenilemek için hazırlıklarımıza derhal başladık. Kısa sürede kaldırımlarımızı yapacağımız yerleri hazırlıyoruz. Bahar ayları içinde kaldırım çalışmaları tamamlayabilmek için hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Arslan, soğuk havalarda yiyecek bulamayan hayvanlar için ilçe genelinde kaplara mama bıraktıklarını dile getirdi.