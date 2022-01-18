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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

18.01.2022 17:27
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğal gaz hattı döşenmeyen mahallelerde çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, doğal gaz hattı döşenmeyen mahallelerde çalışmalara kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GAZDAŞ Bölge Direktörü Tamer Akaslan ve beraberindekiler Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, ilçedeki doğal gaz projesi çalışmaları görüşüldü.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, eksik kalan yerlerin doğal gaza kavuşması için çalışmaların planlandığını belirtti.

GAZDAŞ ile koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Doğal gaz çalışmaları sonucu hava kirliliğini kökünden çözümledik diyebiliriz. İlçemizde eksik olan mahallelerimizde de plan çerçevesinde çalışmalara başlanacak. GAZDAŞ ile Keşan Belediyesi olarak uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugün kendilerini de belediyemizde ağırlamaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

GAZDAŞ Bölge Direktörü Tamer Akaslan ise ilçedeki doğal gaz projesinin yüzde 90 oranında tamamlandığını belirtti.

Keşan'da 20 bin doğal gaz abonesine ulaşıldığını aktaran Akaslan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz gelmesiyle Keşan'da hava kirliliği yüzde 50-60 azaldı. Projenin geri kalan yüzde 10'luk bölümünü de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İzzetiye, Paşayiğit, Yenimescit ve İstasyon Mahallesi'nde de bağlantı çalışmalarını 2022 içinde başlayacağız. 2022 yılının planlamasını da yapıyoruz. Keşan Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan Ziraat Odası Başkanı Uzel'e ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel'i ziyaret etti.

Ziyarette, ilçedeki tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayazıt, Uzel'e çalışmalarında başarı diledi.

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Mustafa Helvacıoğlu, Doğalgaz, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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