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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

19.01.2022 13:04
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mümin İsov ile doktora programı öğrencisi Ergün Hasanoğlu'nun "Osmanlı Avrupası'nda Bölücülük Cereyanı-Makedonya Komitacılarının Anıları" adlı kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mümin İsov ile doktora programı öğrencisi Ergün Hasanoğlu'nun "Osmanlı Avrupası'nda Bölücülük Cereyanı- Makedonya Komitacılarının Anıları" adlı kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, okuyucuyla buluşan kitapta Damyan Gruev, Dr. Hristo Tatarçev, Gürçe Petrov, Ivan Garvanov gibi İç Makedonya İhtilalci Örgütü'nün (VMORO) önde gelen isimlerinin anıları, İsov ve Hasanoğlu tarafından çevrilerek yayına hazırlandı. Çevirmenlerin açıklayıcı notlarıyla anlaşılması kolaylaşan eser, Osmanlı arşivi ile Bulgarca kaynak ve orijinal vesikalardan yararlanarak oluşturuldu.

VMORO'nun faaliyetleri ile karıştıkları ihtilal ve ayaklanmalar dahil pek çok konuya yer verilen eser, Sultan II. Abdülhamid dönemine de farklı bir açıdan bakma imkanı sunuyor.

Görsellerle desteklenen eser hakkında bilgiler veren Mümin İsov, anıların, VMORO gibi yasa dışı faaliyet gösteren bir örgütü araştırırken özellikle önem kazandığını ifade etti.

-Mercanoğlu ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti

AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, Enez'e hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Mercanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Merkez heyetinin Enez'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

CHP'li heyetin ziyaretlerinde "Enez'e bir çivi çaktık ya da Enez için şöyle bir projemiz var" diyemediğini ileri süren Mercanoğlu, "Oysa AK Parti ailesi olarak, TOKİ konutları, devlet hastanesi, fabrika, okul, spor salonu, Ayasofya Camisi, Liman Gümrük Kapısı, çocuk parkları, kapalı pazaryeri, antik yollar projesi, su arıtma tesisi, doğal gaz projesi, barajlar, sulama kanalları, dere ıslahları, köy ve sahil yolları yatırımları gibi söylenecek çok sözümüz var. Tek tek saymaya kalkarsak bu hizmetlerin en az üç katını sayabiliriz." ifadelerini kullandı.

CHP'ye 100 kişinin yeni üye olduğundan bahsedildiğini belirten Mercanoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni üye arkadaşlarımızı töhmet altında bırakmamak adına bu konuda çok fazla bir şey söylemiyoruz. Lakin bu konuda tek söyleyeceğimiz araştırmalarımıza göre o arkadaşlarımızın birçoğu kendi rızaları ile üye olmadılar. Büyük çoğunluğu baskılar ve ekmeğini kaybetmek korkusuyla üye oldular.

Bir kez daha anladık ki dert kesinlikle bu millete hizmet değil. Seçimle beraber devraldıkları başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere il ve ilçelerde hiçbir icraat yapmadıklarını ve ne kadar başarısız olduklarını hep beraber gördük."

Mercanoğlu, AK Parti olarak Enez ve köylerine hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Trakya Üniversitesi, Makedonya, Osmanlı, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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