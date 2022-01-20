Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğüne Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezin müdürü Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan, görevini, müdür yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu'na devretti.

Özcan, merkezin yukarı yönlü ivmesinin yeni dönemde de devam edeceğine inandığını belirterek Terzioğlu'na başarılar diledi.

Terzioğlu da devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak, öğrenci ve mezunlar ile sektör arasında daha yakın birliktelikler oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür etti.

Devir teslim töreninde bulunan rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Özcan'a çalışmaları için teşekkür ederken, Terzioğlu'na başarı diledi.

Bilim şenliği düzenlendi

Edirne Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in katılımıyla Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi.

Şenlikte Canalp çifti, genel yetenek alanı öğrencilerinin dönem içerisinde yaptıkları, fen etkinlikleri, robotik kodlama ve yazılım projeleri, mekatronik çalışmaları ve sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret etti.

Resim yetenek alanı öğrencilerinin resimlerinin yer aldığı sergiyi de gezen Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında ulusal düzeyde başarı elde etmiş öğrenci ve öğretmenlerin başarı belgeleri ile okulun rehberlik servisi tarafından düzenlenen "Özel Yetenekli Çocuğum Var Ebeveyn Eğitim Programı"nı tamamlayan velilerin katılım belgelerini verdiler.

Şenliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları ve öğretmenler de katıldı.

Arpacı ve AK, Çöpköy Ortaokulunu ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Uzunköprü Çöpköy Ortaokulunu ziyaret etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Mahalleden Sahaya Sporla Hayata" projesi kapsamında okulun futbol takımı ve bocce takımındaki öğrencilere eşofman takımı, forma ve futbol malzemeleri dağıtan Arpacı ve Ak, ardından öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.