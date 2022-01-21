AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Aksal'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Aksal'ın heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

Ziyaret için teşekkür eden Aksal'ın "Edirne Yılı" ilan edilen 2022'nin kentin sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve turistik katma değerini artırmak açısından çok önemli bir yıl olacağını ifade ettiği aktarıldı.

Edirne heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Edirne Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 2022, "Edirne Yılı" ilan edildi.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Hakan İşçan, Hüsnü Güler, Yaver Tetik, Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ile Belediye Meclis Üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener, Nuray Yılmaz Geldi, Mevlüde Baş, Ali Şükrü Atamgüç, Ali Yazıcı, Mehmet Özçuhacı, Savaş Üner, Abdullah Yeşen, Ergün Dönmez, Feridun Acar, İsmail Demirhan, Mehmet Çapoğlu, Engin Makak, Pınar Ersaçmış, Halil Çavuş, Ethem Torozlar, Ayhan Dinç, Bahattin Ulusoy, Ankara'ya gitti.

Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkan Gürkan'ın başkanlığını yaptığı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gürkan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

-"Milletimizin yararına olan hiç bir projede maliyet hesabı yapmadık"

AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, Çömlekköy Barajı'nın Lalapaşa'ya yapılacak en büyük yatırım olacağını belirtti.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, bir üretici olarak bölge çiftçisine büyük katma değer sağlayacak, yerinde istihdam ve köyden kente göçü azaltarak üründe kalite ve verimliliği sağlayacak olan baraj projesinin herkese hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 40 yıldır söz konusu olan projenin AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milletvekili Fatma Aksal takibinde 2022 yılı yatırım programına dahil edilmesinin kendisi ve Edirneliler için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Lalapaşa için çalışmaya, müjde vermeye hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bunun için bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sözlerimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü ile bitiriyorum. Milletimizin yararına olan hiç bir projede maliyet hesabı yapmadık."

Ayyıldız, proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.